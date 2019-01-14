'El şakası' nedeniyle arkadaşını öldürdü, cezaevi izninde kendini astı!

Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede, 7 Eylül 2014'te, arkadaşlarıyla okey oynayan Mehmet Mutlugil'in yanına bir arkadaşı Ergün B. geldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede, 7 Eylül 2014'te, arkadaşlarıyla okey oynayan Mehmet Mutlugil'in yanına bir arkadaşı Ergün B. geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.