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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 09:46

'El şakası' nedeniyle arkadaşını öldürdü, cezaevi izninde kendini astı!

Asana'da kahvede okey oynarken el şakası yüzünden çıkan tartışma sonucu arkadaşı Mehmet Mutlugil'i öldüren  Ergün B.(47), cezaevinden bir hafta izin alıp, geldiği 'daki ormanlık alana giderek, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede, 7 Eylül 2014'te, arkadaşlarıyla okey oynayan Mehmet Mutlugil'in yanına bir arkadaşı Ergün B. geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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