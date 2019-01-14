Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen şarkıcı Ferhat Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"DİYARBAKIR'DA AÇILAN SORUŞTURMANIN KONUSUNUN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLACAĞIZ "

Adliyeye getirilen Tunç, "Dün Almanya'dan geldim. Giderken bir sorun yaşamadım. Ama dün gelirken saat 11'de 'Aranıyorsun' dediler ve geceyi gözaltında geçirdik. Şimdi buradayız. Diyarbakır'da açılan soruşturmanın konusunun ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Yani avukat arkadaşlarla birlikte öğrenmiş olacağız"dedi.

Şarkıcı Tunç, 'twitter' hesabından "Almanya'dan gelirken 'aranıyorsun' dediler. Havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" paylaşımında bulundu.