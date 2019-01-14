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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 12:15

Şarkıcı , adliyeye sevk edildi

'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 'dan geldiği 'nda dün gözaltına alınan şarkıcı , işlemlerinin ardından 'ne gönderildi.

Şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla 'dan gelen şarkıcı hakkında, pasaport işlemleri sırasında, 'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde 'ne sevk edildi.

"DİYARBAKIR'DA AÇILAN SORUŞTURMANIN KONUSUNUN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLACAĞIZ "
Adliyeye getirilen Tunç, "Dün Almanya'dan geldim. Giderken bir sorun yaşamadım. Ama dün gelirken saat 11'de 'Aranıyorsun' dediler ve geceyi gözaltında geçirdik. Şimdi buradayız. Diyarbakır'da açılan soruşturmanın konusunun ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Yani avukat arkadaşlarla birlikte öğrenmiş olacağız"dedi.

Şarkıcı Tunç, 'twitter' hesabından "Almanya'dan gelirken 'aranıyorsun' dediler. Havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor" paylaşımında bulundu.

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