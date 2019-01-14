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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 09:42

” kod adlı azılı Ceyhun yakalandı

Ve “” kod adlı azılı Ceyhun T. yakalandı. Cep telefonu kullanmayan, 22 ilde yüzlerce kişiyi dolandırarak 8 yıla 115 suç sığdıran “Hayalet”, 10 kişilik siber in çalışmasıyla ele geçirildi.

“Hayalet” yakalandı

Polisi, yıllardır insanların hayatını karartan "" kod adlı azılı Ceyhun T.'yi özel kurulan 10 kişilik bir siber in çalışmasıyla ele geçirmeyi başardı. Siber korsan Ceyhun T., yapımcı kimliğiyle de tanınan spor eğitmeni İhsan 'ın 2010'da çalınan ehliyetine fotoğrafını yapıştırdı. Kimlik bilgileriyle suç işlediği Tarkan'ı şüpheli yaptı. Sonunda yakayı ele verdi ve cezaevine konuldu. İşte 115 suç sığdırdığı 8 yılda cep telefonu dahi kullanmayan "Hayalet"in suç hikâyesi:

İHSAN TARKAN'IN KİMLİĞİ ÇALINDI...

Her şey 2010'da Survivor yarışmasına katılan, yaptığı spor eğitmenliğinde "Ünlülerin Hocası" olarak adlandırılan ve televizyon program yapımcılığı yapan 38 yaşındaki İhsan Tarkan'ın 2010'da cüzdanının ünlülerin uğrak yeri olan bir spor salonunda çalınmasıyla başladı. İddiaya göre; "Hayalet" kod adlı dolandırıcı Ceyhun T. (43) İhsan Tarkan'ın ehliyetine kendi fotoğrafını yerleştirdi.

HER ŞEYİ İNTERNET KAFEDEN YAPTI

İddiaya göre ilk suçunu 2010 Şubat'ta işleyen lise mezunu Ceyhun T., merakı ile siber dolandırıcılıklara başladı. Kendisine ait bilgisayarı olmayan Ceyhun T.'nin tüm suçları internet kafelerden sahte hesaplarla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bekâr olan Ceyhun T., suçları Tarkan'ın ehliyetiyle işledi. Kimlik bilgileri ile işlenen 4 dolandırıcılık suçu, Tarkan'ın adli siciline işlendi.

10 KİŞİLİK ÖZEL SİBER TİMİ...

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Polisleri, titiz bir çalışma başlattı. 10 kişilik özel bir "Siber İnfaz Timi" kuruldu. Siber Dedektifler hem sanal dünyada hem sahada iz sürdü. Ceyhun T.'nin 8 yıllık suç kariyerine operasyonla nokta konuldu. İddialara göre; "Hayalet" kod adlı Ceyhun T.'nin, Tarkan'ın çalınan ehliyeti ile bir yıl önce 'ta lüks bir sitede yer alan bir rezidansta daire kiraladığı tespit edildi.

LÜKS REZİDANSA OPERASYON

Yapılan operasyonla ele geçirilen Ceyhun T., 'ne gönderildi. İddiaya göre Ceyhun T., yüzlerce kişiyi internet üzerinde sahte ilanlar vererek ve peşinatlar toplayarak dolandırdı ve internet üzerinde hesaplarını ele geçirerek para topladı. 115 suç dosyasından arandığı öne sürülen Ceyhun T.'nin işlediği 4 suçtan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu da belirtildi. Tutuklanan şüpheli Ceyhun T.'nin diğer 111 suçtan yargılanmasının devam edeceği belirtildi.

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