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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 15:17

Falezlere çıkan kadın, polisi görünce, "Manzara izliyordum" dedi!

'da, 40 metrelik falezlerin kenarında kadın olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine ulaşıp, önlem aldı. Polisleri görünce, " için çıkmadım, manzara izliyordum" diyen A.B., falezlerden indirilerek, emniyete götürüldü.

Antalya'da, bugün saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde çok ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasında A.B. adlı kadının olduğunu görenler, hemen durumu polise haber verdi.

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