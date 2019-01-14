Falezlere çıkan kadın, polisi görünce, "Manzara izliyordum" dedi!

Antalya'da, bugün saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde çok ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasında A.B. adlı kadının olduğunu görenler, hemen durumu polise haber verdi.
Antalya'da, bugün saat 11.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde çok ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasında A.B. adlı kadının olduğunu görenler, hemen durumu polise haber verdi.
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