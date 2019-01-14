Son dakika gelişmesine göre, Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden olan K.B. ve O.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrikası, eklentileri ve taşınmazları satışa çıkarılmıştı.

