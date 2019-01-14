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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 11:20

’li nde işçi kendisini yaktı! CHP'li ismin sözleri şoke etti

Yolsuzluklarla anılan 'li bu kez başka bir haberle gündemde... CHP’li Ataşehir Belediyesi’nden parasını alamayan işçi Belediye Başkan Yardımıcısı Kutlu’ya, “Kendimi mi yakayım” dedi. Kutlu’nun “Yakarsan yak” demesi üzerine üzerine benzin döküp ateşe verdi. Karabacak ağır yaralandı.

İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi, Örnek Mahallesi'ndeki pazar yerinin yapımı için Canlar İnşaat adlı taşeron şirketle anlaştı. Bu şirket de alt bir taşeron şirkete işi verdi. Bartınlı kaynak montaj işçisi Ramazan Karabacak (42) yaklaşık iki hafta boyunca bu işte mesai harcadı. İddiaya göre, Karabacak'ın çalıştığı alt taşeron firma, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki ay önce işten çekildi. Yaptığı işin parasını alamayan Karabacak Canlar İnşaat'ın kapısını çaldı. Firma, "Belediye yatırırsa biz de sizin paranızı öderiz, git belediye ile görüş" dedi. Belediye ise taşeron firmaya ödeme yaptığını öne sürdü. Ancak bu konuda herhangi bir belge gösteremedi.

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