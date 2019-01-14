İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi, Örnek Mahallesi'ndeki pazar yerinin yapımı için Canlar İnşaat adlı taşeron şirketle anlaştı. Bu şirket de alt bir taşeron şirkete işi verdi. Bartınlı kaynak montaj işçisi Ramazan Karabacak (42) yaklaşık iki hafta boyunca bu işte mesai harcadı. İddiaya göre, Karabacak'ın çalıştığı alt taşeron firma, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki ay önce işten çekildi. Yaptığı işin parasını alamayan Karabacak Canlar İnşaat'ın kapısını çaldı. Firma, "Belediye yatırırsa biz de sizin paranızı öderiz, git belediye ile görüş" dedi. Belediye ise taşeron firmaya ödeme yaptığını öne sürdü. Ancak bu konuda herhangi bir belge gösteremedi.