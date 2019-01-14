Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7.1 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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