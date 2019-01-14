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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:40

le Ayvacık'ta deprem! AFAD'dan açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamasına göre, le'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandili ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Çanakkale'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamasına göre, Ege Denizi'nde le Ayvacık ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.1 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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