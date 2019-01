Türkiye'den sınır ötesinde bir ilk daha

Sağlık Bakanlığı, iç savaşta aldıkları yaralarla yaşam mücadelesi veren ağır yanık vakalarına anında, yerinde müdahale edecek. Benzer şartlarda dünyada ilk örnek olan ünite ile onlarca insan artık Kilis ya da Ankara'daki yanık merkezlerine getirilmeden Suriye'de tedavi edilebilecek. Kurulum ve faaliyetleri için son hazırlıkların yapıldığı, yakın zamanda hayata geçirilecek olan Suriye Yanık Ünitesi, bölgedeki iç savaşta vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk ve yetişkinlerin umudu olacak. SABAH'ın haberine göre, Bakanlığın son zamanlarda üzerinde çalıştığı ve çatışma bölgesinde kurulan bu tür bir ünite olarak dünya çapında bir ilk olan yanık merkezinden yüzler kişi yararlanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hazırlıklarını tamamladığı Fırat'ın doğusu ve Münbiç operasyonları için ise bölgedeki 7 hastane ve 21 sağlık ocağı hazırlıklarını tamamladı.

HASTANELER DE HAZIR

Sağlık Bakanlığı koordinesinde faaliyet gösteren 7 hastane ve 21 sağlık ocağı da hazırlıklara hız verdi. Çobanbey, Azez, Elbab, Mare ve Cerablus'taki hastanelerde tıbbi, teknik ve personel olarak tam teçhizat hazır durumda.

TÜRKİYE DESTAN YAZIYOR

İki yılda binlerce çocuk ve yetişkine cerrahi dahil birçok sağlık hizmeti veren bu hastane ve sağlık kuruluşlarıyla Türkiye sınırın diğer ucunda adeta destan yazıyor. Her biri bir sahra hastanesi misyonu ile her türlü poliklinik ve klinik hizmetinin verildiği hastanelerde; 237 uzman doktor, 78 doktor, diş doktoru, eczacı, 633 hemşireden oluşan bin 832 Suriyeli personelle birlikte, Başhekim, uzman doktor, cerrah vs. den oluşan 121 Türk personel görev yapıyor. Hastanelerin 400'e yakın yatak kapasitesi bulunuyor.