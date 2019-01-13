Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şehrimiz ve istikbalimiz adına tarihi bir adım atıyoruz. Modernize edilen 2600-2700 çalışanın görev yaptığı fabrikanın açılış törenini gerçekleştireceğiz. İlk yerli 600 beygir gücündeki motorunun test çalıştırmasını yapacağız. Savunma sanayini bir üst lige taşıyacak BMC üretim ve teknoloji üssünün birinci kısmının temel atma törenini icra edeceğiz. Tank fabrikası, zırhlı ara, ve askeri kamyon fabrikası, ticari kamyon fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak tüm etapları faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

HEPSİNE İNAT YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Ne dediler? Türkiye battı bitti. Yatırımlar durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor.Bu ülkeyi hazmedemeyenler. İsteseniz de istemeseniz de bu millet bu ülke dimdik ayaktadır. ve dimdik ayakta yoluna devam edecektir. Böylece Sakarya Karasu'ya şehrimizle birlikte tüm Türkiye'nin iftihar kaynağı olacak muhteşem bir tesisi kazandırmış olacak. Ülkemizin gelecek 50 senesine damga vuracağına inandığım BMC üssünü hayata geçiren herkesi şimdiden teşekkür ediyorum.Burada Katar ve Türkiye işbirliği var. Katar'ın hemen hemen her konuda ülkemizle sergiledİği dayanışmayı unutmadık, unutmayacağız.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

3.5 milyon Suriyeli muhacire kapısını açan bu millet.Bu millet mazlumlara sahip çıkmayı dayanışmayı bilen bir millettir.Bu millet biliyor ki sevgili peygamberimiz de bir muhacirdi. Medine ona ensardı.Onun için ensarın ne olduğunu muhacirin ne olduğunu çok iyi biliriz.Ülkemiz ekonomik siyasi ve askeri bakımdan güçlü olduğu dönemde çok geniş bir coğrafyada güvenlik ve istikrarın teminatı olmuştur.Kimi devletlerin askeri ve savunma sanayii alanlarını geri plana itme lüksü olabilir ancak bizim böyle bir ihtimalimiz yok. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız çok yüksek olmalıdır. Bizim caydırıcılığımızın da teknoloji ile beraber çok daha ileri bir konuma gelmesi lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, birilerine emanet edemeyiz.

YENİDEN KENEVİR EKİMİ SÜRECİNİ BAŞLATALIM

Bizi izleyen milletime sesleniyorum. Yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz.Şimdi bu süreci başlatacağız. Tarih ibret almayanlar için tekerrür eder. İbret alanlar için değil.