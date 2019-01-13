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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 14:02

'te korku dolu dakikalar! girişiminde bulunan kişiyi polis kurtardı

'te girişiminde bulunan kişi, müzakereci inin ikna çabalarının ardından özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

Fatih'te korku dolu dakikalar! Elinde silahla...

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi Pamukçu Sokağı'ndaki 4 katlı binanın son katında oturan kişinin, pencereden havaya ateş ettiği ve teşebbüsünde bulunduğu ihbar edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin sokağa güvenlik şeridi çekmesinin ardından müzakereci , Yaşar E'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada kapıyı "koçbaşı" ile kıran özel harekat polisleri de Yaşar E'yi kurtardı.

Alkollü olduğu öğrenilen Yaşar E, polis merkezine götürüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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