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  • 13.01.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 13.01.2019 16:14

'da korkunç olay! Koliden çıkan cesedin sırrı çözüldü

'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kapısı önüne karton kutuda bırakılan cesedin 'e (52) ait olduğu belirlendi. Ürkek'in, eve geldiğinde eşi H.Ü. ile ilişkisi olduğu öne sürülen V.Ö.'yü (56) birlikte yakaladığı, çıkan tartışmada da öldürüldüğü saptandı. Olayın ardından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kolideki cesedin sırrı çözüldü

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde dün gece, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin önüne bırakılan karton kutudan kan aktığı görüldü. Bina sakinleri, kutuyu açtıklarında erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Yapılan araştırmada, cesedin karton kutunun önüne bırakıldığı dairede yaşayan 'e ait olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, bölgedeki Mobese görüntülerinden Recep Ürkek'in eşi H.Ü. ve V.Ö.'nün olayın ardından birlikte evden ayrıldığını saptadı. 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.Ü. ve V.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

PANİĞE KAPILINCA BIRAKIP KAÇTILAR

Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Olay günü eve gelen Recep Ürkek'in eşi H.Ü.'yü V.Ö. ile birlikte yakalayınca tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ürkek'in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı saptandı. H.Ü. ve V.Ö.'nün hayatını kaybeden Recep Ürkek'in cesedini atmak için karton kutuya koyduğu, yakalanacaklarını da anlayınca dairenin önüne bırakıp kaçtıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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