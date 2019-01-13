AK Parti Malatya başkan adayları belli oldu

AK Partinin Malatya'da merakla beklenen belediye başkan adayları açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Selahattin Gürkan olarak açıklanmasının ardından ilçe belediye başkanları da belli oldu.

İŞTE AK PARTİ MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder

Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar

Akçadağ adayı Mustafa Kırteke

Yazıhan adayı Nevzat Öztürk

Darende adayı İsa Özkan

Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy

Arguvan adayı Ahmet Eren

Doğanşehir adayı Vahap Küçük

Doğanyol adayı Hakan Bay

Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan

Kale adayı Murat Koca

Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengize

Pütürge adayı Mikail Sülük