AK Parti Malatya başkan adayları belli oldu

AK Partinin Malatya'da merakla beklenen belediye başkan adayları açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Selahattin Gürkan olarak açıklanmasının ardından ilçe belediye başkanları da belli oldu.
İŞTE AK PARTİ MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder
Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar
Akçadağ adayı Mustafa Kırteke
Yazıhan adayı Nevzat Öztürk
Darende adayı İsa Özkan
Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy
Arguvan adayı Ahmet Eren
Doğanşehir adayı Vahap Küçük
Doğanyol adayı Hakan Bay
Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan
Kale adayı Murat Koca
Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengize
Pütürge adayı Mikail Sülük
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