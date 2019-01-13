Muharrem İnce, 2014'teki yerel seçimlerde MHP ve CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş gösterilince ardı arkası kesilmeyen sert eleştirilerde bulunmuştu. İnce, Mansur Yavaş'ın Ankara'yı aldığını sanınca da "Bu önemli bir şey yani. Algı önemli..." sözleriyle çark etmişti.

MUHAREM İNCE'NİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

2014'teki yerel seçimlerde sürekli olarak Mansur Yavaş'ı eleştiren Muhrarrem İnce, bu seçimlerde "Yanınızdayız" mesajı vererek ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile bir araya geldi. İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde Yavaş'a başarılar dileyerek, "Başarılar diliyoruz. Ankara'nın yıllardır çözülemeyen sorunlarına çözüm olacağınıza yürekten inanıyoruz. Yanınızdayız. Ne zaman arzu ederseniz, 'Alo' demeniz yeterli" dedi.

İşte İnce'nin Yavaş'ı sert dille eleştirdiği o sözleri:

"BENİ CHP'Lİ ZANNEDERLER" DİYEN BİRİNİ...

"Ben şimdi CHP'nin parti meclisine girersem, beni CHP'li zannederler" diyen birini Başkent'te aday yapıyorsak ve içimizde bu partinin evlatlarından böyle bir yiğit yoksa hepimize yazıklar olsun.

"YAZIKLAR OLSUN!"

Cumhuriyeti kuran parti, başkentinde kendi kadrolarından bir aday bulamıyorsa yazıklar olsun!!!

ÇARK ETTİ: ALGI ÖNEMLİ

CHP herhalde Ankara'yı aldı. Bu önemli bir şey yani. Algı önemli..



"BU MANTIK DOĞRU DEĞİL"

Yazıklar olsun!!! Ben "Yavaş Yavaş" bu iş olmuş diyorum yani...

Hepimize yazıklar olsun! Sağdan bir aday bulalım, oylar da çantada keklik olsun bize gelsin. Bu mantık doğru mantık değildir.



ANKARA ADAYI YENİDEN MAHSUR YAVAŞ

31 Mart 2019'da Türkiye'de yapılacak yerel seçimler öncesinde, partilerin adayları büyük ölçüde belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirken Ankara'da ise aday gösterilen isim, bir önceki seçimi de kaybeden milliyetçi kökenli Mansur Yavaş oldu.

YAVAŞ İSTENMİYOR

Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşmesine rağmen, partide çatlak sesler de yükseliyor. Yavaş'ı istemeyen isimlerden biri PM Üyesi Ali Şeker olurken, Ali Şeker'e destek de bir başka PM Üyesi Gaye Usluer'den geldi.