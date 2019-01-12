2 aylık bebekten kahreden haber

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Ceylangöz Mahallesi'nde yaşayan Musa-Ayşe Ç. çiftinin bebekleri Cemile, annesi emzirdikten sonra istifra etmeye başladı.
Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.
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