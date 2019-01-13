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  • 13.01.2019 18:59

, Başkan Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı açıkladı

AK Parti Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni’nde Başkan ’ın konuşması sırasında ile ilginç diyalog yaşandı.

Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında kendisine işaret yapan ve Avrupa 2'ncisi 'i kendisini ne kadar sevdiğini sordu. Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki kolunu açarak sevgisi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Demir'e, "Ben de seni çok seviyorum" dedi.


Program sonrasında konuşan Fatma Çağla Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızı kalpten çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız iyi ki var. Ben kendim milli sporcuyum. Türkiye Şampiyonu, Avrupa 2'ncisi ve Dünya 5'incisiyim. Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ile görüşmek istiyorum, projelerim var. Yüzmeyi çok seviyorum. Engelli kardeşlerime sesleniyorum, siz de spor yapın ve sporu sevin. Gelin birlikte yüzelim, hep birlikte spor yapalım. Tüm engellilere sesleniyorum. Ben Cumhurbaşkanımızı, dünya kadar çok seviyorum. Benim canım Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Durmak yok, yola devam lider sensin devam' diyorum" dedi.

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