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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 18:24

Erdoğan kollarını açtı: Bu benim cici kızım...

Başkan Erdoğan AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda açıklama yaparken Rabia işareti yapan down sendromlu kıza seslendi.


Cumhurbaşkanı , 'da AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

RABİA İŞARETİ YAPTI

Erdoğan, gelen sesleri dinlemek için elini kulağına götürdü. Rabia işareti yapan down sendromlu kıza seslenen Erdoğan, "Ne kadar seviyorsun, bir göster." dedi.

"TANIRIM ONU"

Kızın eki kolunu açıp sevgisini göstermesi üzerine Erdoğan, "Bu benim cici kızım. Tanırım onu. (Kollarını açarak) Bende seni bu kadar seviyorum" dedi.

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