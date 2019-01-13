Erdoğan kollarını açtı: Bu benim cici kızım...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

RABİA İŞARETİ YAPTI

Erdoğan, gelen sesleri dinlemek için elini kulağına götürdü. Rabia işareti yapan down sendromlu kıza seslenen Erdoğan, "Ne kadar seviyorsun, bir göster." dedi.

"TANIRIM ONU"

Kızın eki kolunu açıp sevgisini göstermesi üzerine Erdoğan, "Bu benim cici kızım. Tanırım onu. (Kollarını açarak) Bende seni bu kadar seviyorum" dedi.