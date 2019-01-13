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  • 13.01.2019 20:10

Muğla 'da korkunç olay! İlçeyi sardılar...

Muğla’nın ilçesinde ormanlık alanda odun toplayan 16 yaşındaki genç domuzların saldırısına uğradı. Baldırından ağır bir darbe alan genç hastaneye kaldırıldı.



Yalıkavak Mahallesinde ormanlık alana odun toplamaya giden 16 yaşındaki Emircan Avan, 1 yetişkin 9 yavru domuz ile karşılaştı. Bir anda etraflarını saran domuzlardan kaçmaya çalışan Avan ne yapacağını şaşırdı. Domuzlar bir anda Avan'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Koşmaya başlayan Avan'ın baldırına ağır bir darbe vuran domuz sürüsü daha sonra saldırıya devam etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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