Yalıkavak Mahallesinde ormanlık alana odun toplamaya giden 16 yaşındaki Emircan Avan, 1 yetişkin 9 yavru domuz ile karşılaştı. Bir anda etraflarını saran domuzlardan kaçmaya çalışan Avan ne yapacağını şaşırdı. Domuzlar bir anda Avan'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Koşmaya başlayan Avan'ın baldırına ağır bir darbe vuran domuz sürüsü daha sonra saldırıya devam etti.
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