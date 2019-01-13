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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 21:33

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan , KKTC'nin kurucu 'ın vefat yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan, Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin kurucu 'ın vefatının 7. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklmada şu sözlere yer verdi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum.

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