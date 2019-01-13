Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 7. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklmada şu sözlere yer verdi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum.
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