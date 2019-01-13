Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.01.2019 21:26

: son kule

'de yaşayan , Türk halkı tarafından çok iyi karşılandıklarını dile getirdi. Ülkesinde yaşadıkları zorlukları ifade eden , "Türk halkından tek bir isteğim var buraya sahip çıkın" şeklinde konuştu.


Müslümanlığın kökünün artık olduğunu belirten , "Türkiye son kuledir, sahip çıkın" dedi.

"DİKKAT EDİN"

A Haber'in özel röportaj yaptığı Suriyelilerden Muhammed, "Lütfen kimse boş laflarla bu milleti yormasın. Bu milletin geleceği çok güzel bir minaredir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye için büyük bir caminin minaresidir." diyen Muhammed, "Burası bir bayraktır. Müslümanlığın bayrağı Türkiye'de kalkıyor. Bir tek burası kaldı. Son kule Türkiye, aman dikkat edin." şeklinde konuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSuriyeli sığınmacı: Türkiye son kule
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar