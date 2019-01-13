Müslümanlığın kökünün artık Türkiye olduğunu belirten Suriyeli Muhammed, "Türkiye son kuledir, sahip çıkın" dedi.
"DİKKAT EDİN"
A Haber'in özel röportaj yaptığı Suriyelilerden Muhammed, "Lütfen kimse boş laflarla bu milleti yormasın. Bu milletin geleceği çok güzel bir minaredir." ifadelerini kullandı.
"Türkiye için büyük bir caminin minaresidir." diyen Muhammed, "Burası bir bayraktır. Müslümanlığın bayrağı Türkiye'de kalkıyor. Bir tek burası kaldı. Son kule Türkiye, aman dikkat edin." şeklinde konuştu.
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