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  • 13.01.2019 22:07

sınırında görüntülendiler! Harekete geçtiler...

ABD'nin 'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardi'nin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden yönüne gittiği görüldü.

Suriye sınırında görüntülendiler! Harekete geçtiler...
ilçesinin karşısında bulunan 'nin Kamışlı kentinde bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi.



Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme yönüne gittiği görüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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