Suriye sınırında görüntülendiler! Harekete geçtiler...

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi.
Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.
Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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