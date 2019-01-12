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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 10:47

‘Tarihi’ satacaklardı, Jandarma engeline takıldılar!

ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik dev operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında eski dönemlere ait 138 parça tarihi eser ele geçirildi. ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri e müşteri arayan 4 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da dev operasyon! ‘Tarihi’ satacaklardı

ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik dev operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K. isimli şüpheli şahısların ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri i İstanbul'da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri istihbarı çalışmaları ve ısrarlı takibiyle şüpheli şahısların tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uzun süre takibe alınan araç, Şile-Pendik karayolu üzerinde bir durdu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K. isimli şüpheli şahısların Yozgat ve civarında yaptıkları eserleri İstanbul'da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri istihbarı çalışmaları ve ısrarlı takibiyle şüpheli şahısların tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uzun süre takibe alınan araç, Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

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