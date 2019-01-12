İstanbul'da dev operasyon! ‘Tarihi’ satacaklardı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik dev operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K. isimli şüpheli şahısların Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul'da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri istihbarı çalışmaları ve ısrarlı takibiyle şüpheli şahısların tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uzun süre takibe alınan araç, Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K. isimli şüpheli şahısların Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul'da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri istihbarı çalışmaları ve ısrarlı takibiyle şüpheli şahısların tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uzun süre takibe alınan araç, Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.