Son dakika: Sınır hattında kritik toplantı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda Suriye kuzeyindeki gelişmelerle, İdlib'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalardaki son durum ele alındı. Akar, "Soçi'deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor" dedi.

SINIR HATTINDA KRİTİK TOPLANTI

Akar, Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerinin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar'la dün Hatay'a geçti.

Denetleme ve incelemelerine buradaki birliklerde devam eden Bakan Akar, daha sonra MİT Başkanı Fidan ile bir araya geldi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve MİT Başkanı Fidan'ın da katıldığı heyetler arası toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi.

AKAR: RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRÜYOR

Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'deki son durumun da gündeme geldiği toplantıda, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuya ilişkin, "Soçi'deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

akatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor."