Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.01.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 10:24

Son dakika: Sınır hattında kritik toplantı!

Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Dündar ve Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.

Sınır hattında kritik toplantı!

Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Orgeneral Ü Dündar ve MİT Başkanı 'ın katıldığı toplantıda kuzeyindeki gelişmelerle, 'de in devamına yönelik çalışmalardaki son durum ele alındı. Akar, "Soçi'deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor" dedi.

SINIR HATTINDA KRİTİK TOPLANTI

Akar, 'daki sınır birliklerine gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerinin ardından ve Orgeneral Dündar'la dün 'a geçti.

Denetleme ve incelemelerine buradaki birliklerde devam eden , daha sonra MİT Başkanı Fidan ile bir araya geldi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve MİT Başkanı Fidan'ın da katıldığı heyetler arası toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi.

AKAR: RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRÜYOR

Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'deki son durumun da gündeme geldiği toplantıda, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuya ilişkin, "Soçi'deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

akatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Sınır hattında kritik toplantı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar