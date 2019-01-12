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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 10:04

Sarıyer'de panik anları! Asit döküp...

Sarıyer'de, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Mahalle sakinleri, yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını belirten mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.

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