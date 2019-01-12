Sarıyer'de panik anları! Asit döküp...

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını belirten mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.
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Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını belirten mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.
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