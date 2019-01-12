Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.01.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 17:34

Son dakika: ihraç etmişti! İki hakim 'den tutuklandı

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski hakim tutuklandı.

HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu () tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen ve daha sonra gözaltına alınan hakimi ile hakimi Tuba Şule Kızıltoprak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HSK tarafından 10 Ocak'ta 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş, soruşturma kapsamında Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak dün gözaltına alınmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar