Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.01.2019 17:39

Lideri Bahçeli il başkanlarını topluyor

Genel Başkan Yardımcısı , Genel Başkan 'nin talimatıyla MHP il başkanlarının perşembe günü toplanacağını açıkladı.

Bahçeli talimatı verdi! Gözler Perşembe gününde

Genel Başkanı Bahçeli il başkanlarını topluyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada, "Tüm il başkanlarımız, Genel Başkanımız tarafından 17 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Kızılcahamam Patalya Otel'e çağrılmıştır. İl başkanları toplantımız yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır" denildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMHP Lideri Bahçeli il başkanlarını topluyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar