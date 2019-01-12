MHP Genel Başkanı Bahçeli il başkanlarını topluyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, "Tüm il başkanlarımız, Genel Başkanımız tarafından 17 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Kızılcahamam Patalya Otel'e çağrılmıştır. İl başkanları toplantımız yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır" denildi.