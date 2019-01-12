İzmir'de Tire-Belevi karayolu, sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyruklarının olduğu ve bazı araçların mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi. Sel nedeniyle 12 araç kullanılamaz hale geldi.
- Güncel
- 12.01.2019
- Gazete
Sel paniği
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