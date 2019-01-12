Bugünkü
Takvim

paniği

Sel paniği
'de Tire-Belevi karayolu, sağanakla birlikte oluşan nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyruklarının olduğu ve bazı araçların mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi. Sel nedeniyle 12 araç kullanılamaz hale geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSel paniği
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri