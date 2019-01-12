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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 09:57

Kız arkadaşının adresini şaşırınca dehşeti yaşadı

’da kız arkadaşını ziyaret etmek için ’dan gelen Birol A.’nın (24) bıçak çekerek cep telefonu ve 200 lirasını gasp eden 1’i çocuk 3 kişi 15 dakikada yakalandı.

Kız arkadaşının adresini şaşırınca dehşeti yaşadı

'da oturan Birol A., kız arkadaşını ziyaret etmek için uçakla 'ya geldi. Akşam tekrar İstanbul'a gidecek olan Birol A., kız arkadaşından ayrıldıktan sonra havalimanına doğru yola koyuldu.

Bir süre yürüyen Birol A., yolunu kaybederek Seyhan ilçesi 'ne geldi. Buradaki vatandaşlara havalimanına nasıl gideceğini soran Birol A., yol tarifini aldı.

Bu sırada Faraç B. (19), Zeki A. (19) ve F.B (15), Ayaz'ın önünü kesti. Şüpheliler bıçak çekerek Ayaz'ın üzerinde bulunan cep telefonu ve 200 lirayı alıp olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri 15 dakika sonra kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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