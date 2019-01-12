Otizmli ve epilepsi hastası öğrenciyi döven öğretmenden iğrenç sözler

Ankara Etimesgut Dumlupınar İlköğretim Okulu'ndaki Otistik Çocuklar Eğitim Sınıfı'nda (OÇEÇ) yaşanan dayak skandalının gündeme gelmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, öğretmen Y.İ. gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Y.İ., M.F.D.'nin agresif tavırlar sergilediğini belirterek "Sürekli üzerime geldi ve karnıma kafa attı. Bunaldım ve ağlamaya başladım. Bir anlık öfkeyle sandalyeyi kaldırıp yere attım. Çocuğa zarar verme kastım yoktu" dedi. R.K. adlı çocuğa şiddet uygulamadığını, öğretmen Tuğba Özerdemir'in kendisini çekemediği için bu görüntüleri kaydettiğini ifade eden Y.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

"ZATEN ANAKART YANMIŞ"

Şiddet anını kaydeden öğretmen Tuğba Özerdemir ise M.F.D.'nin öğretmen Y.İ.'ye sarılmaya çalıştığını belirterek, olayı şöyle anlattı:

"İlk başta M.F.D.'nin yüzüne tokatla vurdu, o kısımları çekemedim. Çocuğu sürekli itekledi. En son dayanamayıp sandalyeyi yere fırlattı. Çocuğa gelip gelmediğini görmedim. Tokat vurunca çocuğun yüzünde iz oluştu. Buzla şişkinliği gidermeye, ardından fondötenle kapatmaya çalıştı. Eczaneye gidip bitkisel krem aldı. O sırada çocuğun suratındaki izleri çektim. Geçmişte de M.F.D.'yi itti ve oluşan izi fondötenle kapatmaya çalıştı. 'Ailesi sorarsa başka öğrencinin yaptığını söylerim' dedi. Birçok kez böyle davranmaması hususunda ikazda bulundum. Geçen yıl R.K adlı otizmli öğrencisinin kafasına tehdit edercesine demir çubuk salladı. 'Neden böyle yaptığını sorunca 'Zaten anakart yanmış' dedi."

'BİZ HEP R.K.'DEN BİLDİK'

M.F.D.'nin babası Muhammet D. ise çocuğun 1.5 yıldır bu okulda okuduğunu belirterek "Oğlumun başına ne zaman birşey gelse R.K. adlı çocuk tarafından yapıldığını söylüyordu. Çocuğumuz da aynı durumda olduğu için anlayış gösteriyorduk. Sürekli böyle yaralanmalar olunca şüphelendik" dedi. Olay günü sünnet için M.F.D.'yi hastaneye götürdüklerini söyleyen baba D., "Çocuğun yanağındaki kızarıklığı eşim silince fondöteni fark etti" diye konuştu.