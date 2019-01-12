Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.01.2019 08:59

'da terör operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında kırsal alanda kıstırılan iki terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Köyü sınırları içerisinde Jandarma Özel Harekat timleriyle düzenlenen operasyonda, dün bir grup 'lı teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, Zinarin Berxwedan kod adlı Hacire Yılmaz ve Zilan Torhildan kod adlı Suzan Çelik adlı teröristler, üzerlerinde bulunan 9 milimetre çapında 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 76 fişek, 4 el bombası ve birçok örgütsel doküman ile birlikte etkisiz hale getirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriDiyarbakır'da terör operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar