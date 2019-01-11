Antalya'da önce tokat atmış, sonra fondöten sürmüş! O öğretmen serbest kaldı, kendini böyle savundu

Ankara'daki bir ilkokulun Otistik Çocuk Eğitim Sınıfı'nda (OÇES) okuyan sekiz yaşındaki otizm ve epilepsi hastası M.F.D.'nin sınıfta öğretmenden şiddet gördüğü iddia edilmiş, soruşturma kapsamında öğretmen Y.İ., açığa alınmıştı. Skandal olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, öğretmen Y.İ.'yi gözaltına aldı. Dün de mağdurlar ve tanıkların ifadeleri alındı.

''TOKAT ATTI, ÇEKEMEDİM''

Şiddet anını kaydeden öğretmen Tuğba Özerdemir, M.F.D.'nin öğretmen Y.İ.'ye sarılmaya çalıştığını kaydederek şöyle devam etti:

"İlk başta M.F.D.'nin yüzüne tokatla vurduğu kısımları çekemedim. Çocuğu sürekli iteledi. En son dayanamayıp sandalyeyi yere fırlattı. Çocuğa değip değmediğini görmedim. Tokat vurunca çocuğun yüzünde iz oluştu. Buzla şişkinliği gidermeye çalıştı. Ardından fondötenle kapatmaya çalıştı. Eczaneye gidip bitkisel krem aldı. O sırada çocuğun suratındaki izleri çektim."

Özerdemir, öğretmenin geçmişte de M.F.D.'yi ittiğini ve oluşan izi fondötenle kapatmaya çalıştığını belirterek, "Ailesi sorarsa başka öğrencinin yaptığını söylerim' dedi. Bir çok kez böyle davranmaması hususunda ikazda bulundum" diye konuştu.

Özerdemir, Y.İ.'nin geçen yıl R.K adlı otizmli öğrencisinin kafasına tehdit edercesine demir çubuk salladığını ileri sürerek, "Neden böyle yaptığını sorunca 'Zaten anakart yanmış' dedi" şeklinde konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakıcı Sinem Akdil ise Y.İ.'nin M.F.D.'ye şiddet uyguladıktan sonra kendisini sınıfa çağırdığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Buz getir' dedi. Buzu alıp geldim. M.F.D.'nin yüzünde, tokat atıldığını gösteren parmak izleri vardı. 'Ne yaptınız?' dedim. 'İki tane vurdum' dedi. M.F.D.'ye 'Yüzün acıyor mu?' dedim. Evet ya da hayır diyebildiği için 'Evet' dedi. Yüzüne buz koydum. Çocuk reddetti. Y.İ. bitkisel ilaç alıp okula geri geldi. Çocuğun yüzüne sürdü. Çocuk yine reddetti."

BİR ÇOCUK DAHA

M.F.D.'nin babası Muhammet D. ise çocuğun bir buçuk yıldır bu okulda okuduğunu anlatarak, "Oğlumun başına ne zaman birşey gelse R.K. adlı çocuk tarafından yapıldığını söylüyordu. Çocuğumuz da aynı durumda olduğu için anlayış gösteriyorduk. Sürekli böyle yaralanmalar olunca şüphelendik" dedi.

Olay günü sünnet için M.F.D.'yi hastaneye götürdüklerini kaydeden baba D., "Çocuğun yanağındaki kızarıklığı eşim silince fondöteni fark etti" dedi.

Bu arada, Hürriyet'te yayınlanan haberden sonra R.K.'nin babası Sinan K. de şikayetçi oldu. Sinan K., "Oğlum sürekli hırpalanmış şekilde eve geliyordu. Yaralanmaların sebebini Y.İ.'ye sorduğumda M.F.D. ve Ö.'nün yaptığını söylüyordu" dedi.

'ÇOK ÜZERİME GELDİ, KAFA ATTI, BUNALDIM'

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Y.İ., ifadesinde, M.F.D.'nin çok agresif tavırlar gösterdiğini belirtip şöyle dedi:

"Sürekli üzerime yürüdü ve kafa atmaya çalıştı. Oyun alanına götürdüm ve sakinleştirmeye çalıştım. Arkamı dönüp gelirken kolumu tuttu ve karnıma seri şekilde kafa attı. Kendimden uzaklaştırıp sandalyeye oturdum. Sürekli üzerime geldi. Kollarım ve dizlerimde rahatsızlık olduğu için bunaldım. Ağlamaya başladım. Bir anlık öfkeyle sandalyeyi kaldırıp yere attım. Çocuğa zarar verme kastım yoktu. Zaten sandalye çocuğa gelmedi. İki yaşında çocuğum var. Kimsenin çocuğunun başına böyle bir şey gelmesini istemem."

Y.İ., R.K. adlı çocuğa da şiddet uygulamadığını, öğretmen Özerdemir'in kendisini çekemediği için bu görüntüleri kaydettiğin ifade etti. Y.K., ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.