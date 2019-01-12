CHP'nin Genel Başkan adayıydı. Olamadı. Cumhurbaşkanlığı için kolları sıvadı. Seçmenini yarı yolda bıraktı.
Ne Ankara ne İstanbul ne İzmir için adı anıldı. YSK'nın kapısında oturacaktı. Kahvede okey masasında çıktı.
Etrafında kimse kalmayan Muharrem İnce, soluğu Çanakkale'nin Biga ilçesinde aldı. Vatandaşa yeni hedefini anlattı:
Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde 'Yine aday olacak mısın' diye merak ediyorsunuz. Evet olacağım!
Ne Ankara ne İstanbul ne İzmir için adı anıldı. YSK'nın kapısında oturacaktı. Kahvede okey masasında çıktı.
Etrafında kimse kalmayan Muharrem İnce, soluğu Çanakkale'nin Biga ilçesinde aldı. Vatandaşa yeni hedefini anlattı:
Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde 'Yine aday olacak mısın' diye merak ediyorsunuz. Evet olacağım!
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