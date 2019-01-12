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Biga'da 2023 Cumhurbaşkanlığı i için adaylığını açıkladı

manşet olmak için sınırları zorladı. Biga'da 2023 Cumhurbaşkanlığı i için adaylığını açıkladı.

Issız aday!
CHP'nin Genel Başkan adayıydı. Olamadı. Cumhurbaşkanlığı için kolları sıvadı. Seçmenini yarı yolda bıraktı.
Ne Ankara ne İstanbul ne İzmir için adı anıldı. 'nın kapısında oturacaktı. Kahvede okey masasında çıktı.



Etrafında kimse kalmayan , soluğu 'nin Biga ilçesinde aldı. Vatandaşa yeni hedefini anlattı:
Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı inde 'Yine aday olacak mısın' diye merak ediyorsunuz. Evet olacağım!

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