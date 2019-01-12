Terörle mücadelede üstün başarı elde eden Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların her türlü sorununa da el uzatıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde düşüp kolunu kıran 64 yaşındaki Şimuni Diril isimli hasta bilgisi alan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sağlık ekipleri ile birlikte 2 helikopterle köye ulaşarak hastayı Şırnak'a sevk etti.