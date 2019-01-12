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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 17:58

'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı! İmdatlarına asker yetişti

'ın Beytüşşebap ilçesinde yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığından dolayı köy yolları ulaşıma kapandığı için hastaneye ulaşamayan 64 yaşındaki hastanın imdadına Mehmetçik helikopterle yetişti. Kar dolayısıyla yolları kapalı olan bölgeye helikopterle ulaşan Mehmetçik, düşüp kolunu kıran 64 yaşındaki hastayı Şırnak Devlet Hastanesine sevk etti.

Terörle mücadelede üstün başarı elde eden Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların her türlü sorununa da el uzatıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde düşüp kolunu kıran 64 yaşındaki Şimuni Diril isimli hasta bilgisi alan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sağlık ekipleri ile birlikte 2 helikopterle köye ulaşarak hastayı Şırnak'a sevk etti.

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