İstanbul'da son dakika gelişmesine göre, Halkalı-Sirkeci hattında deneme seferi yapan tren ile bir başka tren çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.