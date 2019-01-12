KALDIRIMDAKI tartıcı çocuğun okuma azmi herkesi kendine hayran bırakıyor. İstanbul'da yaşayan Kadir İlbak, 13 yaşında, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi. Okul harçlığını çıkarmak, ev bütçesine katkıda bulunmak için tartıcılık yapıyor, derslerini de aksatmıyor. İlbak, "Sınavlar yaklaşmışken pratik yapıyorum. En sevdiğim ders matematik. Bana göre hava soğuk değil, üşümüyorum. Direniyoruz. Soğuğa alıştım artık" dedi. Annesinin ev hanımı olduğunu belirtti.
- Güncel
- 12.01.2019
- Gazete
Herkese ders olsun
İstanbul’da 13 yaşındaki Kadir İlbak, okulundan çıkar çıkmaz, tartıcılık yapıyor. Soğuk havada kaldırımda ders çalışıyor...
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