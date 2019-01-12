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  • Son Güncelleme: 12.01.2019 09:07

'nin İstanbul adayı tutmadığı sözlerini yine sıraladı

Geçtiğimiz günlerde Şişli'de bir programa katılan 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , "İstanbul'da 1 milyon 170 bin 0-5 yaş arası çocuk var. Biz bu kentin çocuğunu düşüneceğiz" diyerek seçim vaadinde bulundu. Oysa Beton Ekrem'in belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü için 2014'te verdiği "her mahalleye bir kreş" sözünü tutmadığı ortaya çıktı.

Beton Ekrem boş vaatlere devam etti

Geçtiğimiz salı günü Şişli Belediyesi'nce yaptırılan "Mehmet Emin Sungur Çocuk Bakımevi" açılışına katılan 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , programda yaptığı konuşmada, "Çocuklar için kreş açmak" birinci önceliğimizdir demişti. İstanbul'da 0-4 yaş arası 1 milyon 170 bin çocuğun olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Çocuklar için kreş açmak, çocuk-anne eğitimi, kadınların hayata tutunmalarını sağlamak birinci önceliğimiz" ifadelerine yer vermişti.

Kreşler için "birinci önceliğimizdir" diyen İmamoğlu'nun 2014 i için söz verdiği 10 kreşten sadece birini açtığı ortaya çıktı.



'10 KREŞ SÖZÜ' HAYAL OLDU
İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimlerinden sonra, verdiği 'Her mahalleye bir kreş' vaadi hiç gerçek olmadı. 10 mahallesi bulunan Beylikdüzü'de, sadece Adnan Kahveci Mahallesi'nde kreş açıldığı belirlendi. Bugün ise İmamoğlu, yerine getirmediği vaatlerin aynısını yeniden tekrarlamış oldu.

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