Geçtiğimiz salı günü Şişli Belediyesi'nce yaptırılan "Mehmet Emin Sungur Çocuk Bakımevi" açılışına katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Çocuklar için kreş açmak" birinci önceliğimizdir demişti. İstanbul'da 0-4 yaş arası 1 milyon 170 bin çocuğun olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Çocuklar için kreş açmak, çocuk-anne eğitimi, kadınların hayata tutunmalarını sağlamak birinci önceliğimiz" ifadelerine yer vermişti.



Kreşler için "birinci önceliğimizdir" diyen İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimleri için söz verdiği 10 kreşten sadece birini açtığı ortaya çıktı.





'10 KREŞ SÖZÜ' HAYAL OLDU

İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimlerinden sonra, verdiği 'Her mahalleye bir kreş' vaadi hiç gerçek olmadı. 10 mahallesi bulunan Beylikdüzü'de, sadece Adnan Kahveci Mahallesi'nde kreş açıldığı belirlendi. Bugün ise İmamoğlu, yerine getirmediği vaatlerin aynısını yeniden tekrarlamış oldu.