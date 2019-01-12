Çakırkeyif

Oyuncu Deniz Çakır'ın 30 Aralık'ta Zincirlikuyu'daki bir AVM'nin kafesinde oturan başörtülü kadınlara, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?" diyerek hakaret ettiği öne sürülmüştü. Kadınların şikayeti üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü oyuncuyu ifadeye çağırdı. Dün İstanbul Adalet Sarayı'na giden Çakır, suçlamaları reddetti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İki sayfa ifade veren ünlü oyuncu, şunları söyledi: "İki bayan yan masamıza oturdu. Bakışları ve hareketleri beni yargılar ve taciz eder şekildeydi. Ben de 'Ne oluyor' der gibi onlara baktım. Arkadaşlarımla fotoğraf çekilirken aynı kadınlar 'Bizi mi çekiyorsunuz' dedi. Ben de 'Hayır' dedim. Arabistan kelimesinin geçtiği tek cümle arkadaşlarımın duyacağı şekilde bir ses tonuyla, 'İçkili bir mekanda içtiğim içkiye, çektiğim fotoğrafa karışılıyor. Burası Arabistan mı burası Atatürk Türkiye'si' şeklindeydi. Ancak bunu karşı tarafın duyacağı ses tonuyla veya onlara hitaben söylemedim. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmem."
Çakır, olaya ilişkin kamera görüntülerini savcılığa teslim etti. Adliye çıkışında "Bugüne kadar hiç kimseyi başörtülü başörtüsüz diye ayırmadım. Tam tersine hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler" dedi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İki sayfa ifade veren ünlü oyuncu, şunları söyledi: "İki bayan yan masamıza oturdu. Bakışları ve hareketleri beni yargılar ve taciz eder şekildeydi. Ben de 'Ne oluyor' der gibi onlara baktım. Arkadaşlarımla fotoğraf çekilirken aynı kadınlar 'Bizi mi çekiyorsunuz' dedi. Ben de 'Hayır' dedim. Arabistan kelimesinin geçtiği tek cümle arkadaşlarımın duyacağı şekilde bir ses tonuyla, 'İçkili bir mekanda içtiğim içkiye, çektiğim fotoğrafa karışılıyor. Burası Arabistan mı burası Atatürk Türkiye'si' şeklindeydi. Ancak bunu karşı tarafın duyacağı ses tonuyla veya onlara hitaben söylemedim. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmem."
Çakır, olaya ilişkin kamera görüntülerini savcılığa teslim etti. Adliye çıkışında "Bugüne kadar hiç kimseyi başörtülü başörtüsüz diye ayırmadım. Tam tersine hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler" dedi.
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