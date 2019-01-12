Birilerinin ihaneti 4 sene geciktirdi!

İnsansız hava araçlarıyla Türkiye'nin savunma sanayisinde kıskandıran adımlar atan Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan gündeme damga vuracak paylaşımlarda bulundu. İHA'ların ilk yapılış tarihinde İsrail detayına dikkat çeken Bayraktar, TSK içerisinde askeri yetkililerin nasıl rahatsız olduklarını paylaştı. Şu ifadeleri kullandı:
"2009 Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu. O dönemde İsrail'den kiralanan İHA'lar kullanılmaktadır. Denemeler milli İHA için aylarca pist bulunamamıştır. Kısa süre sonra bazı askeri yetkilileri (muhtemelen birilerinin maşasını) bu gelişme rahatsız eder ve ilk işi uçuşları yasaklamak olur. Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar'ı tutuklatmaya dahi kalkarlar. Bu entrikalar Bayraktar TB2'nin envantere girmesini 4 sene geciktirir."
"2009 Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu. O dönemde İsrail'den kiralanan İHA'lar kullanılmaktadır. Denemeler milli İHA için aylarca pist bulunamamıştır. Kısa süre sonra bazı askeri yetkilileri (muhtemelen birilerinin maşasını) bu gelişme rahatsız eder ve ilk işi uçuşları yasaklamak olur. Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar'ı tutuklatmaya dahi kalkarlar. Bu entrikalar Bayraktar TB2'nin envantere girmesini 4 sene geciktirir."
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