Başkan Erdoğan: Derslerini vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ekonomik gelişmelerden poşet kullanımına kadar her konuda önemli mesajlar verdi:
İNSANLARA kendini değerli hissettirmenin yolu, doğrudan iletişime geçmemizdir. Bunun için her fırsatta çalmadık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırakmayacağız diyoruz.
KUR, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. Türkiye'yi batmış bitmiş gibi gösterme gayretleriyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz...
CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. 'Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu, nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz.
ÇEVRECI parti AK Parti. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz.
Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin...
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ekonomik gelişmelerden poşet kullanımına kadar her konuda önemli mesajlar verdi:
İNSANLARA kendini değerli hissettirmenin yolu, doğrudan iletişime geçmemizdir. Bunun için her fırsatta çalmadık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırakmayacağız diyoruz.
KUR, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. Türkiye'yi batmış bitmiş gibi gösterme gayretleriyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz...
CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. 'Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu, nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz.
ÇEVRECI parti AK Parti. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin...
İNSANLARA kendini değerli hissettirmenin yolu, doğrudan iletişime geçmemizdir. Bunun için her fırsatta çalmadık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırakmayacağız diyoruz.
KUR, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. Türkiye'yi batmış bitmiş gibi gösterme gayretleriyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz...
CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. 'Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu, nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz.
ÇEVRECI parti AK Parti. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz.
Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin...
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ekonomik gelişmelerden poşet kullanımına kadar her konuda önemli mesajlar verdi:
İNSANLARA kendini değerli hissettirmenin yolu, doğrudan iletişime geçmemizdir. Bunun için her fırsatta çalmadık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırakmayacağız diyoruz.
KUR, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. Türkiye'yi batmış bitmiş gibi gösterme gayretleriyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz...
CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. 'Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu, nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz.
ÇEVRECI parti AK Parti. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin...
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