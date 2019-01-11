Recep Çebi kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin Trabzon ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Araklı Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Hayri Gür Spr Salonu'nda gerçekleşen programda Recep Çebi, Trabzon Araklı Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Araklı Belediye Başkan adayı Recep Çebi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Recep Çebi'nin hayat hikayesi...

RECEP ÇEBİ KİMDİR?

Recep Çebi, 1965 yılında Araklı Yolgören mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Anavatan Partisinde Gençlik Kolları başkanlığı ve ilçe başkanlığı yaptı.

2004 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Araklı İl Genel Meclisi üyesi olarak yerel parlamentoda görev aldı. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde Ak Parti'nin Araklı Belediye Başkanı olarak seçildi.

Recep Çebi, evli ve bir kız, üç erkek çocuk babasıdır.