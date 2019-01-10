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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 11:13

İstanbullular dikkat! 'en kuvvetli sağanak uyarısı! ()

'den yapılan açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da bugün etkili olacak yağmurlu hava 11 Ocak Perşembe günü kuvvetli sağanak şeklinde görülecek. İşte güncel tahminleri...

İstanbullular dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor...

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ara ara etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da bugün hava yağmurlu görülüyor. Cuma günü ise il genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise en düşük 9 en yüksek 11 derece olacak. İşte Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugün yağmurlu havanın hakim olduğu İstanbul'da yarın gün boyu kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Haftasonu yağış görülmüyor. İstanbullular haftasonu en düşük 5, en yüksek 8 derece hava sıcaklığı görecek. 14 Ocak Pazartesi günü ise yağmurlu hava İstanbulluları bekleyecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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