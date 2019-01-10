İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ara ara etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul'da bugün hava yağmurlu görülüyor. Cuma günü ise il genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise en düşük 9 en yüksek 11 derece olacak. İşte Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugün yağmurlu havanın hakim olduğu İstanbul'da yarın gün boyu kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Haftasonu yağış görülmüyor. İstanbullular haftasonu en düşük 5, en yüksek 8 derece hava sıcaklığı görecek. 14 Ocak Pazartesi günü ise yağmurlu hava İstanbulluları bekleyecek.