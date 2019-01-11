Kayseri'de sahte evrak operasyonu

Kayseri merkezli 2 ilde, yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyenlere yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye geneli çalışan Göç İdaresi personelinin sistem bilgilerine ulaşarak yabancı uyruklulara sahte kimlik, nakil, ikamet, pasaport ve ehliyet belgesi düzenlendiğini tespit etti.

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanı A.C.L. ile bu kişiye yardım ettikleri belirlenen M.U, E.H, M.Y, İ.Y, G.O.G, A.U. ve M.N'yi Kayseri ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametinde, çok sayıda geçici pasaport, ehliyet, ikamet ve ikamet koruma kimlik belgesi ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.