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'da dehşet! Alevlerden korunmak için...

’da bir evde yangın çıktı. Küçük çocuk, alevlerden korunmak için yüzünü elyaf yastıkla kapattı, ağır yaralandı...

Yüzde yüz dehşet
YANGINDA yastıkla yüzünü kapatarak alevlerden korunmak isteyen küçük çocuk feci şekilde yaralandı. Olay 4 Aralık 2018'de 'da yaşandı. 3 çocuklu Ayık ailesinin evinde yangın çıktı. Anne ve babanın olmadığı evde alevleri gören komşular içeriye girerek 1 ve 4 yaşında olan çocukları kurtardı. Odada saklanan 2.5 yaşındaki Aras Ayık ise alevlerden korunmak için yüzünü elyaf yastıkla kapattı. Yastık alev aldı, küçük çocuk son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Ayık'ın vücudunun yüzde 45'inin yandığı anlaşıldı. Aras 4 ameliyat geçirdi. Doktorlar tedavisi süren, yüzü ve vücudu sargı beziyle sarılan Aras'ın iyileşmesi için çaba harcıyorlar.

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