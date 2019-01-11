Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Başkan Erdoğan, "Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası, kaçmak mümkün değil. Rabbim bize imanla, kuranla hayatımızı tamamlamayı nasip eder. Rabbim taksiratını affetsin, cennetiyle cemaliyle ödüllendirsin." dedi.

MUHYETTİN AKSAK KİMDİR?

AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak (62) Ankara'da vefat etti. Uzun zamandan beri kanser tedavisi gören Aksak, Refah Partisi İl Başkanlığı ve Yakutiye Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu. Çeşitli vakıf ve dernekte de çalışan Aksak, 23 ve 24.dönem Erzurum Milletvekili olarak görev yapmıştı.