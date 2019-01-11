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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 14:53

'li Muhyettin Aksak'a veda! Başbakan Erdoğan da cenaze namazına katıldı

Başkan , Milletvekili Aksak’ın cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası, kaçmak mümkün değil. Rabbim bize imanla, kuranla hayatımızı tamamlamayı nasip eder. Rabbim taksiratını affetsin, cennetiyle cemaliyle ödüllendirsin." dedi.

Başkan , Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde eski için düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Başkan Erdoğan, "Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası, kaçmak mümkün değil. Rabbim bize imanla, kuranla hayatımızı tamamlamayı nasip eder. Rabbim taksiratını affetsin, cennetiyle cemaliyle ödüllendirsin." dedi.

MUHYETTİN AKSAK KİMDİR?
AK Parti eski Milletvekili Muhyettin Aksak (62) Ankara'da vefat etti. Uzun zamandan beri kanser tedavisi gören Aksak, Refah Partisi İl Başkanlığı ve Yakutiye Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu. Çeşitli vakıf ve dernekte de çalışan Aksak, 23 ve 24.dönem Erzurum Milletvekili olarak görev yapmıştı.

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