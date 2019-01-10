Son dakika... Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.
Yüzbaşı M.Ş. gözaltına alındı, adresindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. İfadesinin ardından Yüzbaşı M.Ş. Yalova'ya gönderilecek.
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