İzmir'de 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, nadir görülen lösemi hastalığına yakalandı. Küçük çocuk için seferberlik başlatıldı. İlik kampanyası ülke sınırlarını aştı. TAKVİM'in haberi kader mahkumlarına kadar ulaştı. Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi 16'ncı koğuşta yatan Erol Aktaş, gazetemize mektup yolladı. Kendisi ve arkadaşları adına şunları yazdı: "Sayın Ergün Diler'in yazılarını önemle takip ediyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum. Gerçekten çok üzüldüğüm bir haberi 1 Ocak 2019 günü gazetenizin 9'uncu sayfasında gördüm. Yazımı 'Umut Öyküsü' başlıklı haberiniz üzerine kaleme aldım. İlik bekleyen Öykü Arin'i gördüm. Annesi çok az zamanını kaldığını söylüyor. Ben de eğer uyarsa donör olmak istiyorum. Koğuştaki diğer arkadaşlarıma sordum, onlar da olaya olumlu baktılar. Hepimiz kan vermek için hazırız. Öykü kızımız yaşasın. Bir gün hepimizin başına gelebilir. Benim de iki tane evladım var."
İlik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da kampanya başlatıldı. Küçük kıza uygun ilik aranıyor, donör hala bulunamadı.
İlik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da kampanya başlatıldı. Küçük kıza uygun ilik aranıyor, donör hala bulunamadı.
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