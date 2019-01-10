Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş adamları H.Y, S.T, M.T, H.A, B.S, E.S, O.T, A.K, H.D, M.R, M.S.Ö, F.M. ve S.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.