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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 09:58

: 'daki soruşturması kapsamında 13 iş adamı hakkında gözaltı kararı

haberine göre merkezli düzenlenen /PDY soruşturması kapsamında, 13 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen iş adamlarının örgüte ait olduğu gerekçesiyle daha önce kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış yaptıkları öğrenildi.

13 iş adamına FETÖ gözaltısı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş adamları H.Y, S.T, M.T, H.A, B.S, E.S, O.T, A.K, H.D, M.R, M.S.Ö, F.M. ve S.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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