Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, iş adamları H.Y, S.T, M.T, H.A, B.S, E.S, O.T, A.K, H.D, M.R, M.S.Ö, F.M. ve S.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.