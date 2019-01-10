İş kadınları Leyla Alaton'un eski eşi fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli, sergide satılan 4 fotoğrafının ücretinin ödenmediği iddiasıyla sanat yönetmeni Özlem Alıcı'ya icra takibi başlattı. Güreli, takip durunca itirazın iptali davası açtı. "4 eserim davalıya ait 'Artgalerim Bebek'te sergilenmiştir. Sergilenen 4 eser 78 bin 800 liraya satıldığı halde ücreti tarafıma ödenmemiştir" ifadelerini kulandı.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.