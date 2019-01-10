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Paraport
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, son 10 yıl içinde yüksek miktarda para karşılığı 6 bin kişiye vatandaşlık, yaklaşık 100 bin kişiye de oturum izni verdi. AB ülkelerinin, "Altın Pasaport" olarak adlandırılan sistem sayesinde son 10 yılda 25 milyar euro gelir elde ettiği bildirildi. Mülk satışı veya yatırım karşılığı gerçekleşen vatandaşlık sistemine en çok başvuran ülkelerin , , , Yunanistan, (Rum Kesimi) ve Malta olduğu belirlendi.

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