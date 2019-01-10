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Alanya tarihinde ilk kez Rus bir vatandaş belediye başkan adayı oldu.

Çetinkaya!
'da yaşayan ve gazeteci Ayhan ile evli olan Rus uyruklu Anastasia Petrova, Alanya Belediye Başkanı olmak için kolları sıvadı. Çetinkaya, 'Değişim Sende' sloganı ile bağımsız aday olduğunu açıkladı. 8 yıldır 'de kaldığını, 1 yıldır da Türk vatandaşı olduğunu belirten Çetinkaya, iki üniversite bitirdiğini, 5 dil bildiğini mesleğinin proje ve iş geliştirme olduğunu söyledi.

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