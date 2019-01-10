Antalya'da yaşayan ve gazeteci Ayhan Çetinkaya ile evli olan Rus uyruklu Anastasia Petrova, Alanya Belediye Başkanı olmak için kolları sıvadı. Çetinkaya, 'Değişim Sende' sloganı ile bağımsız aday olduğunu açıkladı. 8 yıldır Türkiye'de kaldığını, 1 yıldır da Türk vatandaşı olduğunu belirten Çetinkaya, iki üniversite bitirdiğini, 5 dil bildiğini mesleğinin proje ve iş geliştirme olduğunu söyledi.
- Güncel
- 10.01.2019
- Gazete
Çetinkaya!
Alanya tarihinde ilk kez Rus bir vatandaş belediye başkan adayı oldu.
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