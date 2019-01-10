İnce ince mesaj!

CHP'nin 24 Haziran'da yenilen adayı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Gazetecileri ve gençleri görünce yine ince ince mesaj verdi: İstanbul'un bir değişime ihtiyacı var. Bu değişimi, sanatçılar, gençler ve bilim insanları yapabilir" dedi. Bu arada İmamoğlu, bugün saat 17.00'da Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek...



Bu karenin altına, İmamoğlu'nun İnce'ye "Atam çok kızgın. Yine kaybetmeyelim Muharrem" dediği yorumları yazıldı.